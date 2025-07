Usuarios critican a Gianluca Lapadula tras confesión de Macarena Gastaldo: "Cueva lo corrompió"

El futbolista Gianluca Lapadula se ha ganado el corazón de miles de peruanos por su desempeño en la selección peruana, a pesar de vivir en Italia. Ahora, la joven Macarena Gastaldo ha salido a declarar que habría tenido algo con el pelotero y los fanáticos le dicen de todo en sus redes sociales.

Gianluca Lapadula es un delantero ítalo-peruano que está casado desde 2016 con Alessia Macrí, con quien tiene tres hijos y una sólida vida familiar. Hace unos años llegó al Perú para que forme parte de la selección peruana de fútbol y donde ha destacado grandemente.

Ahora, Macarena Gastaldo ha salido en un programa a revelar una supuesta infidelidad a su esposa. Esto ha ocasionado que muchos usuarios comenten en sus publicaciones de redes sociales revelando que estarían 'decepcionados' por la infidelidad a su pareja Alessia Macrí. Además, no dudaron en mencionar su amistad con Christian Cueva y que habría sido una mala influencia para el italiano.

"Lapa tú no", "No Lapadula, qué hiciste?", "Cueva es mala influencia para Lapadula", "Nooo, espero solo sea mentira", "Te tenía fe", "Con razón te volviste lento y ya no rindes", "Vine de la promoción de 'EVDLV', por qué serán así los hombres", "Grande Lapadula, siguiendo los pasos de Cueva", "Cueva lo corrompió", "¿Qué te pasó Lapadula? Decepción total", "Todos son unos jugadorazos", "Pobre tu esposa", "Pensé de todos menos de ti", fueron algunos de los comentarios en sus redes sociales.