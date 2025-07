Yahaira cuenta más detalles sobre su nuevo galán: "Dejé el fútbol de lado, ahora me gusta el básquet"

La salsera Yahaira Plasencia viene promocionando su más reciente tema "El ex Machito" en respuesta a su expareja Jefferson Farfán. Ahora, afirma que ya dejó de interesarle el fútbol y apoyaría más al básquet debido a un nuevo galán de Miami.

Yahaira habla del pretendiente basquetbolista

En el programa 'Ponte en la Cola', la cantante Yahaira Plasencia estuvo respondiendo algunas preguntas y le preguntaron si se volvería a enamorar de un futbolista. Ante ello, la 'Patrona' expresa que ha dejado el fútbol a un lado porque ahora le gusta el básquet como deporte y empezó a contarlo todo sobre su pretendiente dominicano con quien fue captada en Miami a inicios del 2025.

"El fútbol lo deje de lado, ahora me gusta el básquet (...) El básquet es más bonito para mí, ahorita, es más lindo. A parte he estado sentada en Miami ¿Hay algún dominicano? Hay Michi, es muy alto porque tengo que usar tacos cuando ando con él, mide 1.95 es que juga básquet, allá son más altos todavía. Justo me grabaron con él en febrero que vino a visitarme, todo bien con él, pero ahorita está", confiesa Yahaira.

Lo que busca en una pareja

Así mismo, la joven cantante dejó en claro lo que estaría buscando en una futura pareja para ella. Así mismo quiere una persona con proyectos a futuro y sobre todo sea un buen hombre en la sociedad.

"Tengo un carácter muy fuerte, ahorita puedo estar contenta, al rato puedo estar molesta, soy así. Soy una persona que me estreso muy rato, la persona que este conmigo tiene que dejarme ser y entender mi trabajo. Que huela rico, que tenga proyectos, que sean hombres de bien", expresó la salsera.

La 'Patrona' confesó que como pareja, es una persona muy detallista e incluso, contó que ha sorprendido a sus exnovios con varios regalos. Al parecer, la salsera habría tenido muchos detalles con sus exs Jefferson Farfán, entre otros más.

"Soy detallista, yo en mis relaciones he llevado mariachis, he colgado fotos alrededor de la cama, he puesto globos... el amor es bonito cuando uno lo encuentra, yo ahorita no lo encuentro la verdad. Me gusta, salimos, pero no tentemos algo formal", expresó.

Finalmente, Yahaira Plasencia deja en claro que no pretende iniciar una relación amorosa actualmente porque aún no habría encontrado al hombre indicado. Aunque si confirmó que tiene un pretendiente que practica básquet, pero que vive en Miami y no desea tener un noviazgo a distancia.