Pamela López manda nueva indirecta en redes con fuerte mensaje: "No contribuyas a un mundo machista"

En los últimos días, Pamela López viene respondiendo a Christian Cueva por el tema de su conflicto legal por sus hijos, pero también a Marisol por supuestas indirectas en su show. Es así como ahora ha decidido mandar un nuevo y fuerte mensaje en redes.

Pamela López se ha convertido en una influencer del espectáculos y viene contando detalles de su vida privada a los medios desde que anunció su separación de Christian Cueva. Aunque por un tiempo tenía el apoyo de la cantante Marisol, hubo riñas que la separaron y a pesar de haberse amistado, aún tendrían diferencias que se mantienen.

La nueva pareja de Paul Michael suele dar declaraciones a los medios, conferencias de prensa y mensajes como indirectas en sus redes sociales. Ahora, ha compartido un mensaje que podría ser enviando al padre de sus hijos, con quien mantiene una disputa por conceptos de alimentos.

Aunque, Pamela López agregó un mensaje extra al final de su publicación, pero podría ser para la cantante Marisol. Debido a que hace unos días, la artista le habría enviado una indirecta de que se ponga a trabajar y no a pedir dinero al padre de sus hijos, pero la nueva influencer la tildó de mensaje machista.

Mensaje de Pamela López

La expareja de Christian Cueva afirma que no se lo toma personal y dida que se refiera a ella. Aunque comenta que las palabras que expresa serían machistas y le da lástima que hable así hacia el público.

"De verdad que no lo tomo como algo personal, me imagino que es parte de su show. No sabría que decirte, pero dudo mucho que la señora habiendo pasado cosas similares a la mías como ella misma me lo dijo el día que me invitó a cenar por primera vez, se refiera así de mí. De igual forma es una lástima lo que dice porque ese speech es netamente MACHISTA", expresó