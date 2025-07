¡Abrazados! Exponen video de Onelia Molina y Patricio Parodi luciendo muy cercanos en evento

Hace unos días, se realizó el evento de música 'Cochinola' donde varios artistas han asistido y al parecer, habría ocurrido una gran cercanía entre Onelia Molina y Patricio Parodi. Aunque afirman ser amigos, ahora salió a la luz un video donde se les observa muy cercanos.

El programa de 'Amor y Fuego', ha mostrado un video que han podido obtener del concierto 'Cochinola' realizado en último fin de semana. Es así como se puede ver a Onelia Molina siendo abrazada por Patricio Parodi, quienes se encuentra conduciendo un podcast en YouTube. Se puede observar como el chico reality le habla muy cercana a la ex de Mario Irivarren y ella, sonríe todo el momento.

Ante estas imágenes, la joven odontóloga salió a defenderse y afirma que su amigo 'Pato' no se sentía bien y por eso lo estuvo cuidando. Cuando regresa de los servicios higiénicos ya no lo encuentra y se preocupa por él. Es así como la chica reality se excusa por su cercanía en aquella noche del fin de semana.

"Solo voy a decir que ese día Patricio me hizo un comentario, me dijo que se sentía mal, como si lo hubieran pepeado y yo me preocupo, le digo que tranquilo que iba a estar atenta, voy al baño y regreso, pero no lo encuentro", señala.