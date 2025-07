¿Embarazada? Vania Bludau revela que desea ser madre próximamente: "Ese amor vive dentro de mí"

Vania Bludau ha encendido las redes sociales con una reveladora confesión tras ser consultada sobre si le gustaría ser madre en un futuro. Su respuesta generó mucha conmoción entre sus seguidores, ya que dejó en evidencia los planes que Vania tiene para su futuro.

En la tarde de ayer, la competidora de 'Esto es Guerra' abrió una caja de preguntas en su cuenta de Instagram y, entre varias que le hicieron, una destacó, ya que hablaba sobre su interés en ser madre de familia en un futuro cercano. "¿Piensas ser mamá más adelante?", le preguntaron directamente.

La modelo respondió con una historia que le había pasado hace poco y aseguró que aún tiene la esperanza de encontrar a un hombre bueno, amable y con ganas de formar una familia con ella, pero, sobre todo, que esté seguro de querer formar una familia.

"El año pasado sentí una de las emociones más hermosas de mi vida... ni siquiera sé cómo explicarlo. Y desde entonces, confío. Confío en que llegará a mi vida un hombre de verdad. Uno que sepa lo que quiere, que me cuide, me elija, me ame y, sobre todo, que tenga responsabilidad afectiva", escribió en un inicio.