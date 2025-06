Patricio Parodi enciende las redes al leer carta que sería de Sheyla Rojas: "Te elegiría mil veces, tu 'Shey Shey'"

Patricio Parodi ha vuelto a ser el centro de atención en redes sociales tras recordar una etapa sentimental del pasado. En la última edición de su podcast 'Doble Sentido', que conduce junto a Roxana y Onelia Molina, el popular chico reality sorprendió al leer una carta de amor que habría sido escrita por Sheyla Rojas, generando una ola de reacciones entre los usuarios.

Durante el episodio, Patricio Parodi leyó en voz alta un emotivo mensaje que, según él, recibió hace varios años. Aunque intentó mantener en reserva el nombre de la autora, la lectura dejó en evidencia la fuerte conexión emocional que guardaba con quien lo escribió.

Lo que más llamó la atención fueron los besos marcados con labial rojo que adornaban la carta del chico reality. Roxana Molina, con humor y curiosidad, no resistió la tentación de indagar más y reveló el cierre del mensaje:

Mario Hart y Hugo García se han unido para sacar un podcast junto donde su invitado fue Patricio Parodi. Durante la conversación, el 'Pato' estuvo hablando sobre sus exparejas públicas que ha tenido. Entre ellas, comentó sobre su ex Luciana Fuster y la nueva relación que mantiene con el colombiano Juan Morelli desde hace unos meses.

"La relación terminó muy bien, cuando paso la página es contacto cero, cada uno por su lado. Ahorita, se respeta que ahora ella esté en otra relación, todo bien, siempre le deseo lo mejor. Me la he cruzado alguna vez en el programa cuando fui al mediodía, pero más allá no, ningún tipo de comunicación. Pero si tuviera que hacerlo algún día, no habría problema", expresó el chico reality en el podcast.