Lucía Oxenford aclara el tipo de relación que tiene con Patricio Parodi: "Es mi amigo"

Hace unos días, Patricio Parodi fue captado en una discoteca donde se encontró con Lucía Oxenford y unos amigos. Aunque no hubo coqueteos, ni bailaron juntos, ambos se fueron juntos a la casa del chico reality donde se empezó a especular de una posible relación, pero la actriz lo niega.

Para el programa de 'América Espectáculos', la actriz Lucía Oxenford estuvo contando sobre su nuevo podcast que hará junto a Israel Dreyfus y Giancarlo Cossio en 'Por no decirlo'. La reportera no dudó en consultarle sobre la salida que tuvo hace unos días con Patricio Parodi, donde fue captada ingresando a su casa de madrugada.

"Es mi amigo, yo sé que las imágenes dieron a entender algo, pero yo después mande una imagen a un programa. (fue a recoger el vaso también) si lo dejé en tu casa (de Israel). No pasó nada, es mi amigo también. Si me van a querer meterme como pareja con cada persona que me ven, ¿entonces qué?" , expresó.

Es así como la joven Oxenford deja en claro que Patricio Parodi está en la 'zona de amigos' y desea que no lo estén vinculando sentimentalmente con cada persona que lo vayan a ver saliendo.

Después, Israel Dreyfus también habló sobre el programa de streaming que estarán lanzando juntos y afirman que Lucía Oxenford ha empatado a la perfección para hablar sobre todos los faránduleros.

"Desde el primer programa piloto vimos que encajó a la perfección, hubo una química alucinante como si hubieras trabajado juntos, pero nunca ha pasado", menciona Israel y Lucía agrega: "Si quería trabajar en un streaming hace tiempo, no se dio la oportunidad y cuando me llaman digo 'estoy'". Su compañero Giancarlo Cossio dice: "Yo ya he estado un podcast, saben que no los voy a quemar tanto, igual voy a estar molestando a Israel y Lu, ya nos conocemos como 15 años".