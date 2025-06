Hugo García tras ser captado en momentos cariñosos con Isabella Ladera: "Hay una conexión super linda"

Los rumores de un romance entre Hugo García e Isabella Ladera se hacen cada vez más fuertes. Una serie de imágenes que muestran a ambos compartiendo momentos en Miami y entrenando juntos han avivado las especulaciones sobre una posible relación sentimental. A su regreso a Lima, el modelo se animó a hablar sobre su cercanía con la influencer venezolana y dejó entrever que existe una conexión especial entre ellos.

En declaraciones para el programa 'Amor y Fuego', Hugo García fue consultado sobre las fotografías que lo muestran dándole un beso en el hombro a Isabella Ladera durante una reunión social. El exchico reality se mostró tranquilo ante las imágenes y explicó que todo se trató de un gesto espontáneo entre amigos.

"No hay nada de malo, creo que fue un momento en que estábamos compartiendo en grupo, estábamos comiendo y salió de la nada, una reacción normal", expresó Hugo. Además, resaltó que desde que se conocieron han tenido una muy buena química: "Confianza hubo desde que nos conocimos, nos llevamos super bien y no hay por qué no vacilarnos, ¿no?".