Vania Bludau revela que futbolistas le coquetean cuando salía con Mario Irivarren: "Me escriben y siguen"

Desde que Onelia Molina fue captada con el futbolista Anderson Santamaría luego de terminar con Mario Irivarren, el chico reality fue bromeado por varios de sus colegas diciendo que siempre lo atrasan un pelotero. Aunque de todas sus ex parejas creían que Vania Bludau fue la única excepción, no sería del todo cierto.

Por medio de las redes sociales se viralizaron las imágenes de Onelia Molina en una cena con el pelotero Anderson Santamaría. Es así como todos molestaron nuevamente a Mario Irivarren, ya que tiene la mala suerte que después de terminar con una de sus novias, ellas salían con un futbolista.

Es así como Vania Bludau fue etiquetada por una usuaria en TikTok, donde mencionan que ella habría sido la única que no terminó saliendo con un pelotero, pero en la respuesta de la chica reality habría dado a entender que varios le escribieron para conquistarla. Esto aparentemente habría sido después de haber terminado su relación con la 'calavera coqueta'.

"La única que no le cambio por un futbolista es Vania Bludau", expresó una usuaria en TikTok etiquetando a la amiga de Baigorria y ella respondió: "Y varios escriben, me siguen y dejan de seguir porque no les respondo. Pero todo screenshots".