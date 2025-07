Said Palao sobre posible reconciliación de Mario Irivarren y Onelia Molina: "Nada me sorprende"

Durante una reciente emisión de "Esto es Guerra", Mario Irivarren y Onelia Molina protagonizaron un tenso pero revelador momento al participar en el reto "nariz con nariz", lo que avivó rumores sobre una posible reconciliación. Esta interacción no pasó desapercibida para sus compañeros del programa, entre ellos Said Palao, quien fue consultado tras bambalinas sobre lo que vio.

En unas recientes declaraciones para el programa 'América Espectáculos' esposo de Alejandra Baigorria no evitó responder cuando se le preguntó por el acercamiento entre Irivarren y Molina. Si bien trató de mantenerse al margen, dejó claro que no le sorprendería que la expareja retome su relación sentimental.

"Son mares donde no prefiero nadar (¿Crees que podrían acercarse?) He visto tantas cosas que nada me sorprende. Si quieren estar bien, y si no también.

Asimismo, el chico reality sostuvo que, aunque no sabe a ciencia cierta qué ocurre entre ellos, no ve con malos ojos una posible reconciliación:

"Lo veo tranquilo, la verdad que no sé que pasará dentro de él porque Mario es uno como amigo y el otro lado yo no lo sé mucho, la verdad. Pero lo que quiera él o ellos, bacán" , expresó el integrante de EEG.

Desde hace semanas, Onelia Molina ha estado en boca de todos. Primero fue captada con el futbolista Anderson Santamaría, luego los rumores con Patricio Parodi. Pero lo que más ha dado que hablar es su vínculo con Mario Irivarren. En una entrevista con "América Espectáculos", le preguntaron directamente si volvería con Mario y si lo haría público. Su respuesta sorprendió.

"(Si ustedes deciden retomar su relación, ¿lo harán público?) No sé, porque eso es algo que no sucede. No lo he pensado y... no sé", dijo, dejando más dudas que certezas.