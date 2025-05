Susy Diaz cierra la posibilidad de volver abrirle las puertas al amor: "Quiero descansar"

La siempre polémica Susy Díaz volvió a acaparar titulares tras su reciente aparición en el programa "Magaly TV: La Firme". Aunque inicialmente acudió para presentar a su ahijada, la cantante folclórica Yolita Flor, la exvedette sorprendió a todos al dejar claro que ha cerrado definitivamente las puertas al amor.

Durante su entrevista con Magaly Medina, Susy Díaz fue consultada sobre la posibilidad de iniciar una nueva relación sentimental. Su respuesta no dejó lugar a dudas.

"Estoy cansada, ya está clausurado para siempre. Hay varios que quieren abrir el parque de diversiones, pero no, ya no. No encuentro a alguien que pueda entrar a mi vida. Quiero dormir tranquila, que nadie me esté molestando... quiero descansar", expresó Susy, descartando por completo la posibilidad de enamorarse nuevamente.