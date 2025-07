Onelia Molina se pronuncia tras el 'nariz con nariz' con Mario Irivarren: "Me pone nerviosa"

Onelia Molina y Mario Irivarren tuvieron un gran acercamiento durante un juego en el programa Esto es guerra. Tras ello, hubo rumores de una posible reconciliación. Sin embargo, la odontóloga se pronunció al respecto y aseguró que el "nariz con nariz" solo fue un juego.

La odontóloga arequipeña fue abordada por las cámaras de América Espectáculos, y el reportero le preguntó directamente sobre el controversial juego en el que participó con su expareja. Onelia aseguró que sí se sintió tocada por el momento.

"Obviamente, después de tanto tiempo me da nervios, sí me pongo nerviosa, pero es algo que se dio y ya. No quiero hablar mucho de mi vida, quiero cuidarme y cuidar todo un poco", dijo la competidora.