Mario Irivarren reveló que sí bailó con Onelia Molina en la boda que coincidieron: "Un par"

Hace unos meses, Onelia Molina y Mario Irivarren terminaron su relación después de lo sucedido en la boda de Alejandra Baigorria. Ahora, ambos coincidieron en un matrimonio donde terminaron bailando un par de canciones juntos.

El último fin de semana, Mario Irivarren y su expareja Onelia Molina coincidieron en un matrimonio de amigos en común. El video de ambos en la misma boda se volvió viral en las redes sociales y se habló de una posible reconciliación, pero ambos revelaron que fueron por separado.

Durante el podcast 'Good Time' donde el chico reality forma parte, habló sobre este evento y afirmó que tiene muchos amigos en común con Onelia Molina. Uno de sus amigos se estaba casando y por ello, se cruzaron en aquella boda.

Aunque luego, su compañero sorprendió al revelar una conversación interna de WhatsApp donde revela que sí terminó bailando un par de canciones con la joven odontóloga. Esto causó las risas de todo el set y la incomodidad de Irivarren, afirmando que ya no podría confiar en el influencer.

En el chat se puede leer: "¿Bailaron?" y Mario Irivarren respondió: "Un par en el grupo" . Durante en vivo el chico reality agregó: "Ya no se puede confiar en ti".

Durante la reciente emisión de su podcast 'Doble Sentido', Onelia Molina se llevó una gran sorpresa cuando sus compañeros proyectaron las imágenes del matrimonio en el que fue vista junto a Mario Irivarren. Entre risas nerviosas, gritos y evidentes gestos de incomodidad, la modelo confirmó que efectivamente ambos estuvieron en la celebración.

"¡¿Qué es eso?!", exclamó Onelia al ver las imágenes. Luego, intentando mantener la calma, admitió: "Yo fui al matrimonio y al matrimonio también fue Mario, o sea, no tengo nada que... No digas nada porque no se ve nada"