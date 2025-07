Hugo García responde sobre cita entre Isabella Ladera y Vinícius Jr.: "Yo estoy enamorado de..."

Hace unas semanas, el peruano Hugo García fue vinculado sentimentalmente con la influencer venezolana Isabella Ladera, pero todo se habría acabado tras salida entre la joven y el futbolista Vinícius Jr. hace unos días. Ahora, el exchico reality sale a declarar y opina sobre esta cena romántica entre su amiga y un jugador brasileño.

En el programa 'Amor y Fuego', Hugo García decidió romper su silencio para hablar sobre la salida entre Isabella Ladera y Vinícius Jr. hace unos días, esto luego de ser vinculados cariñosamente durante semanas. Ahora, el peruano comenta que incluso tiene una camisera de Real Madrid y sería hincha de aquel equipo.

"No lo conozco (Vinícius Jr.) Sí, me ha dicho que lo conoce, que iban a salir a comer, hermano yo sé todo. Obvio ya tengo mi camiseta de Real Madrid. Nos llevamos súper bien y como te digo, somos amigos, siempre lo he dicho, no tenía por qué molestarme. No tendría por qué estar mal con ella (De repente Vinícius la está pretendiendo también) ¿ah sí, no sabía?", expresa el chico reality.