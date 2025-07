Deysi Araujo asegura que quiere estar soltera durante un tiempo: "No quiero a nadie tóxico"

Deysi Araujo es una de las exvedettes más recordadas de los años 2000 y, en los últimos tiempos, ha tenido varias vinculaciones amorosas con figuras del espectáculo, así como también una relación sólida con un juez. Sin embargo, actualmente revela que prefiere mantenerse soltera hasta encontrar a un hombre bueno.

En una reciente entrevista que la pelirroja concedió a un conocido diario local, dejó en claro que se encuentra soltera, debido a que ha tenido muchas decepciones amorosas en los últimos tiempos y, por eso, prefiere esperar a alguien con quien pueda formar una relación saludable.

"Sí, es mejor estar sola que mal acompañada. He tenido muchas malas experiencias en el amor y esperaré con calma que llegue la persona indicada a mi vida. No quiero a nadie tóxico", indicó.

Por otro lado, Deysi contó que ha regresado de lleno a la creación de contenido en OnlyFans y sus admiradores se encuentran felices, ya que la bautizaron como la 'abuela sexy'. La exbailarina también dijo que mantiene una estricta rutina para conservar una figura de infarto.

Deysi también comentó que su regreso a las redes sociales de pago le ha traído sorpresas, ya que hay muchas personas que le han ofrecido viajes y salidas, pero ella no los acepta debido a que siente temor de encontrarse con personas que puedan hacerle daño.

"Sucede que he recibido muchos mensajes de jóvenes y me han confesado que son mis fans desde su adolescencia, y ahora ya son profesionales. Es más, hasta me piden que vuelva al vedettismo y que haga shows, pues nunca me han visto en un escenario", indicó.