¡Qué fue! María Pía Copello reaparece con Timoteo y fans la trolean: "Ese Timoteo está raro"

María Pía Copello sorprendió a todos sus seguidores al aparecer junto a Timoteo en un video musical que compartió en sus redes sociales. La conductora quiso revivir sus épocas de la televisión infantil, pero un detalle en el aspecto del dragoncito llamó la atención de todos y desató una ola de bromas.

María Pía y Timoteo vuelven... pero no como antes

La también influencer María Pía Copello se sumó al trend de la canción "Pobre secretaria" de Daniela Romo y recreó un divertido musical. En el video, María Pía aparece vestida de secretaria, entra a la oficina de su jefe y ahí es cuando aparece Timoteo, quien la recibe como en los viejos tiempos. La influencer quiso revivir esas épocas, pero los fans se fijaron en un detalle que no pasó desapercibido.

"Un musical como en aquellas épocas: María Pía y Timoteo", escribió la conductora en la descripción del post, que ya superó los 10 mil 'me gusta'.

Usuarios reaccionan al "Timoteo medio raro"

Pero no todo fue emoción y nostalgia. Varios usuarios notaron que el Timoteo que aparece en el video no sería el original, y no dudaron en llenar los comentarios de bromas.

"Ese Timoteo está medio raro", escribió un usuario. Otro comentó: "¿Qué le pasó a Timoteo? ¿Se metió en las drogas o qué? Mi infancia se destrozó". Las comparaciones no tardaron en llegar: "Timoteo de Temu", "Timoteo de Alcohólicos Anónimos" y "Timoteo luego del Juego del Calamar" fueron algunas de las frases más compartidas.

Incluso, alguien bromeó sobre el personaje haciendo referencia a la tienda online de la conductora de "Mande quien mande".

"Es Timoteo de la PiaStore", comentó un usuario. Sin duda, sobre la creatividad en los seguidores de María Pía.

A pesar de las bromas, hubo comentarios emotivos. Aunque muchos se divirtieron con las críticas al nuevo look de Timoteo, otros agradecieron el gesto de María Pía por traer de vuelta a un personaje tan querido de la infancia peruana.

"No me importa que no sea el Timoteo original, me encantó el video", comentó una fan. Otro seguidor pidió: "Que regresen a la tele juntos, como en los viejos tiempos". Y una usuaria más agregó: "María Pía sin su Timoteo no es lo mismo".

María Pía sigue imparable en redes

Cabe recordar que María Pía Copello no solo es figura de televisión, sino también una de las influencers peruanas con más alcance. Hace poco recibió un saludo de MrBeast para su hija Catalina y también habló sobre su vida familiar.

El video María Pía y Timoteo, aunque fue motivo de memes y bromas, también trajo nostalgia y buenos recuerdos a miles de peruanos que crecieron viéndolos en la pantalla. Y aunque algunos no superan el cambio de Timoteo, queda claro que el cariño por la dupla sigue más vivo que nunca.