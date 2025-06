María Pía Copello y su hija emocionadas por saludo de MrBeast, pero pasó algo inesperado: "Lo perdimos"

María Pía Copello y su hija, Catalina Dyer, celebraron emocionadas el haber recibido un saludo en video del famoso youtuber MrBeast. Sin embargo, algo inesperado arruinó parte de esta alegría y lo contaron todo entre risas y sorpresas.

María Pía Copello y su hija Catalina Dyer vivieron un momento inolvidable al recibir un saludo del famoso youtuber MrBeast, el más seguido del mundo. Sin embargo, por la emoción del momento, cometieron un error que terminó arruinando parte de la sorpresa.

La emoción fue total. Todo comenzó en marzo de 2024, cuando María Pía decidió escribirle a MrBeast para contarle sobre el emprendimiento de su hija, "Catitejas". Catalina se ilusionó, pero el tiempo pasaba y nada. Sin embargo, nueve meses después, llegó el mensaje soñado.

"Le mandé un mensajito tranqui y sin presión contándole acerca del emprendimiento de Catalina" , contó María Pía. "El 9 de diciembre llegó su mensaje, me pidió su nombre para poder mandarle un saludo" , contó la conductora.

¡Y contestó! Catalina, emocionada, preparó un video en inglés para mostrarle sus "Catitejas". Pero, otra vez, no hubo respuesta. Aun así, no se rindieron.

¿Pero qué decía exactamente MrBeast en su video? La noche en que María Pía recibió el clip, grabaron su reacción y la de Catalina al verlo y escucharlo. Usando su celular, la conductora reprodujo el video y, por un momento, giró la pantalla para mostrar que MrBeast realmente hablaba en él.

MrBeast envía saludo a hija de María Pía Copello. (TikTok)

En el video, el youtuber dijo: "Solo quiero saludar, tu madre me dijo que eres fan de mi canal, así que grabé este audio para decirte muchísimas gracias por ver mis videos. Te deseo un día fenomenal y si sigues en el colegio, muéstrales esto a tus compañeros de clase: ¡Catalina es más cool que todos ustedes! ¡Cuídate!". Catalina no podía con la emoción: "¡No puede ser, MrBeast me saludó!". Madre e hija saltaron de la emoción y grabaron su reacción, pero olvidaron algo clave.