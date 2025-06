¡GRAN ESTRENO! Los 5 de Oro lanzan el videoclip de nuevo tema "Mix Presumida"

Los 5 de Oro es una de las agrupaciones más queridas de la cumbia peruana que viene sumando grandes éxitos. Ahora, el grupo acaba de anunciar el estreno de su nuevo éxito "Mix Presumida".

Estrenan "Mix Presumida"

En el programa 'El Súper Show' de Radio Karibeña, llegaron los chicos de Los 5 de Oro que viene cautivando a todo el Perú al ritmo de la cumbia dorada. La delantera oficial se hizo presente para anunciar el estreno de su nuevo tema que pondrá a bailar en cada concierto.

Este nuevo tema lleva por título "Mix Presumida" que incluye las canciones "Escucha mi voz", "Presumida", "Cariñito" y "Campesina". Estos éxitos musicales son interpretados por los vocalistas Jean Paul Zavala, Renzo Montenegro y Jesús Sartori, quienes además interpretaron en exclusiva este mix en vivo.

"Este mix es parte de un homenaje a la cumbia peruana que hacemos Los 5 de oro junto a nuestro productor. Este mix está dirigido a las mujeres empoderadas y trabajadoras", expresó uno de los cantantes.

Esta canción "Mix Presumida" fue presentada oficialmente en Raduo Karibeña por la delantera y ahora, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. El videoclip oficial ya está en su canal de YouTube siendo escuchado por los seguidores de Los 5 de Oro.

Así mismo, la agrupación también reveló que viene preparando más canciones a pedido de su público. Incluso, afirmaron que se vienen colaboraciones con artistas nacionales e internacionales, que sorprenderán a todos sus fanáticos.

Más de Los 5 de Oro

Con una trayectoria que abarca muchos años, Los 5 de Oro se han ganado un lugar especial en el corazón de los peruanos. Su habilidad para fusionar ritmos tradicionales de la cumbia con interpretaciones frescas les ha permitido mantenerse relevantes en la música, además de contar con una delantera muy talentosa.

Entre los éxitos más sonados del grupo se encuentran "Pa' Que Me Invitan", "La Caballita", "No Sufriré Por Nadie", "Mix Los 5 de Oro", "Mix Calientitas" y "Ya Supérame". Cada nueva producción no solo mantiene a los fans contentos, sino que también atrae a nuevos seguidores.

Sin duda, la agrupación de la cumbia dorada pone a bailar a todos con exitosos temas que vienen sumando miles de reproducciones en su canal de YouTube. Ahora, Los 5 de Oro lanzan su nuevo tema "Mix Presumida" que pondrá a bailar a todos y ya se encuentran disponible en todas las plataformas digitales.