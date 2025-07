Vania Bludau reconfirma coqueteo de Anderson Santamaría y expone chats: "Allá quién les atraca"

La tensión entre Vania Bludau y Onelia Molina volvió a encenderse luego de que la influencer decidiera revelar públicamente los mensajes que recibió del futbolista Anderson Santamaría, quien recientemente fue vinculado sentimentalmente con Onelia. Esta revelación llega poco después de que Bludau dejara entrever que él ya le habría escrito antes.

Vania Bludau muestra chats del futbolista

En un reciente encuentro con un reportero del programa 'Amor y Fuego', Vania Bludau no dudó en enseñar públicamente los mensajes que Anderson Santamaría le envió tiempo atrás. La modelo afirmó que fue él quien comenzó a coquetearle y que sus palabras en redes sociales eran totalmente ciertas.

"Vania, ¿usas Snapchat? Vania, solo te escribo para decirte que eres muy hermosa, bendiciones. Soy tu seguidor", leyó el periodista desde la conversación mostrada por Bludau.

Con esto, la influencer quiso dejar en claro que no mintió cuando afirmó que Santamaría suele escribirle a varias mujeres: "Yo no miento", declaró con firmeza. Luego, cuando el reportero le preguntó qué pensaba sobre el hecho de que Mario Irivarren, expareja tanto de ella como de Onelia, volviera a ser "atrasado" por un futbolista, Vania no dudó en lanzar una indirecta:

"Mira, allá quién que les atraca", soltó con ironía, dejando ver que no le sorprendía la situación.

¿Vania le envió una indirecta a Onelia?

Hace unas días, Vania abrió una caja de preguntas en su cuenta de Instagram y varios de sus seguidores le enviaron consultas, pero una de ellas destacó por sobre todas, ya que planteaba una situación muy similar a la que acaba de vivir Onelia tras separarse de Mario Irivarren por una evidente falta de respeto.

"¿Qué le dirías a una persona a la que le terminaron, pero aún dice que te ama y esa persona que te ama sale con alguien?", le consultaron a Vania.

La influencer hizo una profunda reflexión al respecto y llegó a la conclusión de que una persona no puede vivir de una ilusión, sino de hechos concretos. Además, dejó claro que la pareja de una persona debe tener sus sentimientos claros para que la relación pueda funcionar. Finalmente, recomendó no insistir con personas que no están disponibles emocionalmente.

"Si te confunde, no te ama. A veces nos aferramos a la idea de lo que podría ser, sin ver lo que realmente es. Y la verdad es simple: cuando alguien no sabe lo que quiere, lo único que hace es lastimar. Ahí no es. No insistas donde no hay claridad", respondió.

Onelia habría mandado indirecta a Onelia

La tensión entre Vania Bludau y Onelia Molina parece mantenerse viva. Las recientes declaraciones y publicaciones de la influencer han dejado al descubierto una incomodidad que va más allá de una simple coincidencia sentimental.