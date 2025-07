Yahaira Plasencia opina sobre Xiomy Kanashiro: "Es una chica que está feliz en una relación"

La cantante Yahaira Plasencia se encuentra promocionando su nuevo tema "El ex Machito", donde le envía una indirecta a Jefferson Farfán en respuesta al tema que estrenó él con un grupo de salsa. Es así como la 'Patrona' también habló sobre la bailarina Xiomy Kanashiro.

Yahaira sobre Xiomy Kanashiro

En el programa de 'Amor y Fuego', la salsera Yahaira Plasencia llegó para contar sobre su nuevo tema y sobre Jefferson Farfán. Luego, los conductores comentaron que la pareja actual de la 'Foquita' siempre trata de evitar de ella, cuando es abarcada por reporteros. Es así como la 'Patrona' agrega que jamás hablaría mal de una mujer y menos de Xiomy Kanashiro.

"Xiomy no te tira mala onda, pero intenta no hablar de ti", le dice Rodrigo González y Yahaira responde: "Yo no conozco a Xiomy y como dije hoy, es mujer y yo jamás voy hablar mal de una mujer, es una chica que está feliz en una relación ahorita. Ella no tiene nada que ver con la tontería que estamos haciendo acá nosotros en el entretenimiento, debe ser incómodo para ella seguramente, así que prefiero no nombrarla".

Después, Gigi Mitre comenta que Xiomy Kanashiro pudo haber aconsejado a su pareja que no empiece lanzando indirectas por medio de la canción "Ama Charo" con orquesta de salsa.

"Pero por qué no le dijo a su novio que no haga eso porque él empezó", comenta Gigi y la salsera responde: "Yo no empecé esto créeme, pero prefiero mejor no hablar".

La nueva canción de Yahaira Plasencia

El pasado viernes 27 de junio, Yahaira Plasencia estrenó su nuevo tema "El ex Machito" que actualmente viene sumando más de 670 mil reproducciones en tres días. Al público, le ha llamado la atención la letra del sencillo compuesta por la salsera y su equipo de trabajo, donde le enviarían una indirecta a Jefferson Farfán.

Ahora, asistió al programa de 'Amor y Fuego' donde afirmó que este tema solo es una respuesta a lo que lanzó Jefferson Farfán con un grupo de salsa. Además, solo se trataría de un tema de marketing para seguir respondiendo y seguir sacando música.

Aunque, Yahaira Plasencia también habló de Xiomy Kanashiro, pero expresó que no tendría nada que ver en su nuevo tema. Solo se trataría entre un 'dime y direte' con su ex pareja Jefferson Farfán. Así mismo, aclaró que jamás hablaría mal de ella porque no la conoce y es una mujer que está viviendo una relación enamorada.