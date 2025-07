Yahaira Plasencia aclaró si es que hubo 'remember' con Jefferson Farfán: "No voy a mentirle a mi gente"

Yahaira Plasencia volvió a captar la atención mediática tras el lanzamiento de su más reciente sencillo "El ex Machito", tema que generó gran polémica por las supuestas referencias a su expareja Jefferson Farfán. Aunque el videoclip y la letra alimentaron rumores de un nuevo enfrentamiento entre ambos, la artista salió al frente para aclarar la intención real detrás de la canción.

Yahaira asegura que no hay acercamiento con la 'Foquita'

Durante una entrevista en el programa 'Amor y Fuego', conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, Yahaira fue cuestionada sobre si existía la posibilidad de un "remember" con Jefferson Farfán, como algunos interpretaron del contenido de su canción. La artista respondió de manera firme y sin rodeos:

"No, no voy a mentirle a la gente ni nada por el estilo. Hace cinco años terminé esa relación y no he tenido ningún contacto", expresó.

Yahaira explicó que, al igual que lo hizo la orquesta de Farfán con el tema 'Reina sin corona', su nuevo lanzamiento forma parte de una estrategia publicitaria y no un ataque personal. La intérprete de salsa dejó claro que no busca conflictos y que todo se trata de marketing musical.

"Es marketing, estrategia. Yo creo que para la orquesta que hizo la canción y para mí, ambos estamos jugando un jueguito que a todos nos suma. Yo hago música y ellos hacen música", afirmó. "Dijeron que: 'Caminas con Julito, con Marquito, con Sergito en Miami, después me llamas negrito'. Yo que sepa nunca lo he llamado", añadió, descartando cualquier vínculo con las letras previas.

La salsera dice guardar buenos recuerdos del futbolista

Más allá de las indirectas, Yahaira aclaró que no tiene intención de hablar negativamente de Jefferson Farfán. Al contrario, recordó que la relación que mantuvieron dejó momentos importantes que aún valora, y reafirmó que no siente rencor hacia el exseleccionado nacional.

"Mucha gente espera que me ponga en contra de Jefferson y yo jamás voy hablar mal de él. Esto es un tema de música, de contestar una letra que a mí me pareció en particular machista, no sé cómo lo verá la gente. Yo no tengo por qué ponerme en contra de nadie", expresó la artista.

Aunque niega que ella hable mal del pelotero, ya que mantuvieron una relación amorosa que tuvo recuerdos muy bonitos. Así mismo, deja en claro que no le guarda ningún rencor y estará agradecida con él, por aquella ocasión en Rusia donde se enfermó y Farfán la cuidó.

"Hace cinco años no tenemos absolutamente nada, yo jamás podría hablar mal de una persona que en algún momento me dejó recuerdos bonitos, momentos bonitos. Yo en Rusia me pude morir si no estaba él, yo estoy agradecida, soy una persona que jamás voy a guardar rencor ni nada por el estilo. Entonces, no podría", agregó.

Tras estas declaraciones, Yahaira Plasencia buscó dar por cerrado el tema mediático con Jefferson Farfán. Aunque su canción siga generando reacciones, ella prefirió centrarse en su crecimiento artístico y seguir utilizando la música como su principal canal de expresión.