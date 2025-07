Yahaira afirma que guarda recuerdos bonitos de Jefferson Farfán: "Jamás voy hablar mal de él"

Hace unos días, Yahaira Plasencia lanzó su nuevo tema musical "El ex Machito" donde se habló sobre las indirectas a su ex Jefferson Farfán. Es así como la salsera terminó contando que solo se trataría de marketing y de responder a una canción que él lanzó primero, pero en sí no hablaría mal de la 'Foquita'.

Tiene buenos recuerdos de Jefferson Farfán

En el programa de 'Amor y Fuego', Yahaira Plasencia llegó para hablar sobre su nuevo tema "El ex Machito" donde incluso aparece un actor con un parecido físico a Jefferson Farfán. Es así como la salsera afirmó que este sencillo solo se trataría de responder la canción de "Amá Charo" donde él aparece en un videoclip, con referencias hacia ella.

"Mucha gente espera que me ponga en contra de Jefferson y yo jamás voy hablar mal de él. Esto es un tema de música, de contestar una letra que a mí me pareció en particular machista, no sé cómo lo verá la gente. Yo no tengo por qué ponerme en contra de nadie", expresó la artista.

Aunque niega que ella hable mal del pelotero, ya que mantuvieron una relación amorosa que tuvo recuerdos muy bonitos. Así mismo, deja en claro que no le guarda ningún rencor y estará agradecida con él, por aquella ocasión en Rusia donde se enfermó y Farfán la cuidó.

"Hace cinco años no tenemos absolutamente nada, yo jamás podría hablar mal de una persona que en algún momento me dejó recuerdos bonitos, momentos bonitos. Yo en Rusia me pude morir si no estaba él, yo estoy agradecida, soy una persona que jamás voy a guardar rencor ni nada por el estilo. Entonces, no podría", agregó.

La nueva canción de Yahaira Plasencia

El pasado viernes 27 de junio, Yahaira Plasencia estrenó su nuevo tema "El ex Machito" que actualmente viene sumando más de 670 mil reproducciones en tres días. Al público, le ha llamado la atención la letra del sencillo compuesta por la salsera y su equipo de trabajo, donde le enviarían una indirecta a Jefferson Farfán.

Ahora, asistió al programa de 'Amor y Fuego' donde afirmó que este tema solo es una respuesta a lo que lanzó Jefferson Farfán con un grupo de salsa. Es así como Yahaira Plasencia responde a su estilo, pero agrega que no tiene nada en contra de su expareja y guarda bellos momentos que tuvieron en la relación hace muchos años atrás.