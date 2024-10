¡No lo olvida! Cristian Benavente lamentó no poder ir al Mundial de Rusia con Perú tras decisión de Gareca

Cristian Benavente fue el invitado más reciente en el programa 'Enfocados', conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Durante su participación, el 'Chaval' compartió detalles sobre su infancia y su carrera deportiva. Sin embargo, al ser preguntado sobre su tiempo en la selección peruana bajo la dirección de Ricardo Gareca, aunque inicialmente lo elogió, admitió que le dolió no haber sido convocado al Mundial de Rusia 2018, especialmente cuando se encontraba en su mejor momento futbolístico.

"Del 'profe' Gareca, ¿qué se puede decir? Es el que ayudó a que Perú vuelva a un Mundial después de tanto tiempo. Para mí, me queda esa espina que, en ese momento en que yo estaba, en mi mejor fútbol, en mi 'prime', no pude ir a ese Mundial" , comentó en primera instancia en el espacio digital.

No obstante, le agradeció también a Ricardo Gareca por haberlo llevado a la Copa América Centenario 2016. El 'Chaval' recordó con bastante cariño esta oportunidad otorgada por el 'Tigre'.

"Sí me llevó a una Copa América, que para mí es algo bonito. Fue la del Centenario, la disfruté, la jugué con ganas. Me acuerdo que cuando me dijo que iba a ser convocado, lo celebré increíble, es otro de los momento que me lo guardo", señaló.