Micheille Soifer responde a Bruno Agostini tras sus confesiones en 'EVDLV': "Yo lo estimaba muchísimo"

En el programa 'El valor de la verdad', Bruno Agostini habló sobre la relación que tuvo con Micheille Soifer. Es así como la cantante y actriz, salió hoy a defenderse en el estreno de su nuevo programa de entretenimiento.

Micheille Soifer le responde a Bruno Agostini

En su programa 'Ponte a la cola', Micheille Soifer respondió a las declaraciones de Bruno Agostini sobre las salidas que ambos. Así mismo, de la relación que tuvieron, entre otros detalles más privados de ambos. Es así como la cantante sale a responderle.

"He vivido diferentes situaciones y para mí no ha sido nada fácil ni cómodo que personas se sienten a hablar cosas muy personales e íntimas, porque si yo no hice público tantas cosas es porque considero que una situación de dos personas siempre debe mantenerse en la intimidad", expresó en un principio.

Así mismo, la actriz Soifer comenta que sí tenía una linda amistad con el hermano de Fabio Agostini. Además, de que le parece incómodo hablar de su vida privada y revivirlo, debido a otras personas que salieron a declarar, pero no afirma que se decepciona porque no quiere que este tema se alargue.

"Me sorprendió muchísimo porque tenía una amistad bonita con Bruno, nosotros compartimos mucho tiempo, el trabajo. Me parece incómodo revivir todo esto porque ya pasó, hoy estoy en otra etapa de mi vida (....) me decepciona las personas que muchas veces llegan a tu vida de una manera y con el transcurso del tiempo te vas dando cuenta cómo termina", señala.

No recuerda cuánto tiempo salieron

En 'EVDLV', Bruno Agostini contó que ambos tuvieron en el transcurso de un año, dejando algunos meses sin verse. Aunque Micheille trató de recordar, desconoce por cuanto tiempo salieron.

"No recuerdo cuánto tiempo (salimos), hay cosas que se me han ido. Si yo soy una persona soltera, no tengo por qué darle explicación a nadie, no tengo por qué decir tal o cual (cosa). Comparto lo que creo necesario (...) Lo saludaría por educación, pero no entablaría conversación. No quiero que eso se dé a algo más grande. Yo lo estimaba muchísimo", agregó.

Finalmente, Micheille Soifer afirma que le tenía un estima a él y su hermano Fabio Agostini. Ahora, comenta que ya no mantiene ningún tipo de relación o comunicación con Bruno Agostini, por el momento desea dejarlo así. Más ahora que ha decidido contar sobre su vida en el programa 'EVDLV'.