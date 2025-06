Anthony Aranda afirma que no le importa el pasado de Melissa Paredes: "Si se divirtió, no pasa nada"

El último fin de semana, Bruno Agostini habló sobre la relación íntima que tuvo con Melissa Paredes y una artista más, causando un gran revuelo en las redes sociales. Es así como el esposo de la actriz, Anthony Aranda, salió a defenderla afirmando que no le importa su pasado cuando estaba soltera.

Después de que Bruno Agostini saliera a declarar en 'El valor de la verdad', sobre la intimidad que tuvo con Melissa Paredes junto a una artista más de la farándula, Anthony Aranda salió a defender a su esposa por medio de un video en sus redes sociales. Así mismo, dejó en claro que celebra lo que su pareja realizó en su pasado estando soltera, ya que no chocaría con su actual matrimonio.

"Hoy desperté y vi que me habían etiquetado en varios videos sobre un programa que salió ayer. De lo que se habló, creo que ustedes ni a mí, nos incumbe la verdad, si es verdad o si es mentira, la verdad no tiene importancia. Si es que fuese verdad que mi esposa hace muchos años, soltera, se divirtió... bien se lo celebro, no pasa nada, poco show", expresó.