Nelly Rossinelli sorprendió con anécdota de su hinchaje por Universitario: "Y Dale U"

Nelly Rossinelli, jurado del popular programa "El Gran Chef Famosos", se ha ganado el corazón del público con su carisma, ternura y sinceridad. Sin embargo, esta vez, su nombre acaparó titulares por una revelación poco conocida: su fanatismo por Universitario de Deportes.

A través de sus redes sociales, la cocinera recordó uno de los momentos más emotivos de su juventud, cuando viajó a Cerro de Pasco para alentar al equipo crema en una final histórica del fútbol peruano. Según relató, esta aventura no habría sido posible sin la complicidad de su madre.

Además, destacó el inolvidable gol de Beto Carranza, que selló el campeonato de Universitario en aquella jornada. La también influencer expresó que el fútbol debe ser un motivo de unión y no de enfrentamientos.

La confesión de Rossinelli sobre su afición crema también vino acompañada de un divertido cruce con Jesús Alzamora. Durante una entrevista, el exconductor le lanzó una broma relacionada al estadio de Alianza Lima.

"Yo como anticuchos con papita y ocopa en Matute, lugar al que probablemente no hayas ido tú", dijo con confianza Alzamora. Pero Rossinelli no se quedó callada: "Sí, he ido cuando hemos campeonado ahí, cuando nos apagan la luz. He ido varias veces", respondió tajante, provocando risas entre los presentes y dejando sin palabras al entrevistador.