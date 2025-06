Onelia Molina revela que Anderson Santamaría le pagó la cuenta: "Le dije 'no estoy saliendo contigo'"

Onelia Molina reveló más detalles de la cercana amistad que ha desarrollado en los últimos días con Anderson Santamaría. En su reciente presentación en el programa América Hoy, contó que el futbolista pagó la cuenta de ella y de todos sus amigos, la vez que fue captada cenando junto al pelotero.

La competidora de Esto es Guerra se presentó la mañana de hoy en el magazine matutino para hablar sobre las reconciliaciones amorosas. Sin embargo, no esperaba que le preguntaran por Anderson Santamaría en medio de la conversación.

Onelia no tuvo ningún reparo en elogiar al futbolista, indicando que le parece una persona muy caballerosa y educada. Recordemos que ambos fueron captados cenando hace unos días y, desde entonces, se desataron rumores de un posible romance o acercamiento tras su ruptura con Mario Irivarren.

"Me van a ver con él y muchas personas más. Somos amigos, es buena gente, divertido, chistoso, súper caballero. ¿Que si baila bien? No hemos tenido la oportunidad de bailar. Yo lo conocí en una discoteca en la que trabajo, pero nunca lo he visto bailar", indicó.