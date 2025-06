Onelia Molina cuenta cómo conoció a Anderson Santamaría y advierte: "Me van a ver con él"

Onelia Molina se encuentra en el ojo de la tormenta desde que decidió terminar su relación con Mario Irivarren. Sin embargo, ahora que ha sido vinculada con Anderson Santamaría, reveló cómo llegó a conocer al jugador y qué vínculo mantienen actualmente.

Anderson no es ajeno a la farándula peruana, ya que en el pasado ha sido vinculado con figuras como Sheyla Rojas, Olinda Castañeda, Shirley Arica y Jossmery Toledo.

No obstante, fue Onelia la última figura del espectáculo con quien se dejó ver en una romántica cena hace unos días. Al respecto, la participante del programa Esto es guerra indicó que la seguiremos viendo con el futbolista, ya que tienen un círculo de amigos en común.

Molina aseguró que lo había conocido hace bastante tiempo mientras trabajaba, y por ello decidieron salir a cenar ahora que es una mujer soltera. Además, descartó completamente entablar una relación sentimental con el futbolista, ya que actualmente no quiere saber nada del amor.

"Es mi amigo, me van a ver con él y con muchos amigos más. Hace muchísimo tiempo no nos veíamos. Lo conocí en una fiesta donde yo trabajaba. Ya tenemos amigos en común y por eso salimos a comer con ellos (...) Yo sé que me quieren buscar pareja como sea, pero chicos, ahí no es. Yo no quiero estar con nadie", concluyó.