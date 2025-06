Austin Palao tras viaje con Vania Bludau a Chiclayo: "Los tiempos de Austin son perfectos"

Vania Bludau y Austin Palao volvieron a ser el centro de atención tras una animada presentación en una discoteca de Chiclayo. Las imágenes se viralizaron rápidamente, alimentando rumores de un posible romance, especialmente tras ser vistos muy cercanos en el matrimonio de Alejandra Baigorria. Ambos no pudieron escapar a las preguntas sobre su viaje tras su retorno.

Durante una reciente emisión de 'Esto Es Guerra' Vania y Austin enfrentaron diferente preguntas del panel sobre su reciente viaje a Chiclayo. Katia Palma fue directa y les preguntó si hubo beso entre ambos, ya que su cercanía y salida fuera de Lima avivaron los rumores de un romance en puerta.

Vania negó que se hayan besado y explicó que solo viajaron por trabajo. Sin embargo, su gesto durante la respuesta dejó entrever que quizás se arrepentía de no haberlo hecho. La modelo bajó la mirada y esbozó una sonrisa tímida. Austin, por su parte, respondió con una frase que generó risas en el set:

Luego de esta situación ambos fueron consultados por su viaje y recalcaron que estuvieron compartiendo en el evento, que era algo pactado de antes del regreso de Vania al programa.

El juego de "nariz con nariz", una dinámica habitual en el reality, fue el escenario perfecto para que la tensión entre ambos se hiciera aún más evidente. Vania y Austin quedaron a milímetros de besarse, mientras ella sudaba de los nervios y él no podía ocultar su risa. La modelo confesó que se sintió especialmente incómoda por ser su primera vez en esa prueba.

"Yo nunca había hecho eso en el programa. Me sudaban las rodillas, las muñecas, todo. Le decía a Austin: 'no te muevas', pero él es demasiado caballero", comentó entre risas Vania, que no logró disimular su nerviosismo durante el reto.

Pese a que ninguno ha confirmado una relación sentimental, los gestos, miradas y bromas entre ambos han hecho que el público y los seguidores del reality estén atentos a cada interacción. Ante la insistencia de los conductores, Vania no cerró las puertas al amor con Austin.

"No se puede descartar ni se puede confirmar nada. Al día de hoy no hay nada, somos amigos (...) Lo estoy conociendo, es buena gente, un caballero. Me está trayendo al programa, me deja también", expresó