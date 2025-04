Tilsa Lozano: la vez que Olinda Castañeda la acusó de meterse en su relación con Jackson Mora

La noche del martes, el programa Magaly TV, la firme presentó un reportaje que expuso la cronología de la relación entre Tilsa Lozano y Jackson Mora. Según los reporteros, el romance comenzó en 2019, cuando el boxeador aún mantenía un vínculo con Olinda Castañeda.

Olinda fue la primera en acusar a Tilsa de ser la tercera en discordia. Poco después, Jackson y Tilsa fueron captados en una discoteca de Miraflores, lo que llevó a Olinda a terminar con el deportista. Sin embargo, Tilsa y Jackson negaron tener una relación amorosa.

La situación cambió en 2020, cuando la pareja decidió oficializar su romance con un viaje a Miami. Allí fueron fotografiados juntos y, meses más tarde, celebraron el Día de San Valentín en plena pandemia, consolidando aún más su relación frente a la opinión pública.

A pesar del romance público, el reportaje mostró que Jackson fue captado en varias ocasiones saliendo con otras mujeres durante su relación con Tilsa. Ella, no obstante, optó por ignorar las imágenes y continuó con la relación sin hacer comentarios.

La pareja contrajo matrimonio en noviembre de 2022, en una ceremonia que fue muy comentada por los medios. Sin embargo, en marzo de 2025, la relación llegó a su fin tras una nueva infidelidad de Jackson.

Según el programa de Magaly Medina, fue un amigo del boxeador quien lo acusó de estar con otras mujeres durante un viaje a Colombia. Mientras tanto, Tilsa se encontraba en Brasil, acompañada de sus hijos. Esta habría sido la gota que colmó el vaso.

Hace unos días Tilsa Lozano confirmó que su matrimonio con Jackson Mora llegó a su fin. En su programa "La Noche Habla", la exvengadora se quebró en vivo al revelar que hace dos meses tomó la decisión de separarse del boxeador, con quien llevaba seis años de relación.

"Es un tema difícil para mí, no es fácil. Yo hace más o menos dos meses, efectivamente, estoy separada" , confesó Tilsa entre lágrimas.

La exmodelo dejó en claro que la separación no fue por falta de amor ni por peleas. También aclaró que no hay malos sentimientos de por medio.

"Yo no estoy en guerra con Jackson. Yo no lo odio, yo lo quiero muchísimo", dijo con sinceridad. "No es por falta de amor, simplemente tomamos la decisión de que es mejor seguir esos caminos por separado", explicó.