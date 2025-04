¿Nueva traición? Magaly fulmina a Jackson Mora: "Creemos que ya está tirando maíz en otro lado"

Luego de seis años de relación sentimental, Tilsa Lozano y Jackson Mora oficializaron su divorcio. A pocos días de que la noticia saliera a la luz, el boxeador decidió hablar en exclusiva para 'Magaly TV, La Firme', donde reveló los motivos detrás de la separación. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas, y Magaly Medina no dudó en opinar al respecto.

Jackson Mora declaró en "Magaly TV, La Firme" que intentó salvar su relación con Tilsa Lozano, pero los rumores de la prensa lo habrían impedido. Ante ello, Magaly Medina insinuó que el exluchador ya estaría con otra persona.

"Dicen que lo intentaron, que se fueron de viaje en marzo, que todo bonito allá, pero cuando regresaron comenzaron los comentarios de la prensa. No le eches la culpa a la prensa; cuando una relación es sólida y hay respeto, no hay escándalo que la tumbe. Yo siento que él no le ha puesto el punche en salvar su relación", comentó la conductora en su programa.

Asimismo, Medina recalcó que, según reveló el propio Mora, los problemas con Tilsa se habrían presentado desde mucho antes. En esa línea, expresó su sospecha de que el deportista podría estar mostrando interés por otra persona, lo que explicaría su aparente falta de compromiso.

"La persona que ha fallado tiene que trabajar para recuperar la confianza. No sé si será su postura o no, pero lo veo demasiado relajado. A Jackson lo conocemos desde que ingresó al mundo de la farándula y sinceramente creemos que está en otra, creemos que está tirando maíz por otro lado", agregó Medina.

Durante su programa, Magaly también criticó la actitud de Tilsa Lozano, quien entre lágrimas responsabilizó a reporteros de 'Magaly TV: La Firme' de que su hija se enterara del divorcio. La conductora cuestionó que la exmodelo use a su hija como excusa para ganar compasión.

"Me sorprende que hable con naturalidad mientras la otra lloriquea, se victimiza, le echa la culpa a este programa. Un poco más y nosotros somos los causantes de su divorcio. Los lloriqueos no me gustan, no me gusta la victimización barata que la gente usa para ganar la compasión del público", comentó.