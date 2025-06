Giselo le pide a Onelia Molina que le de una oportunidad a Mario Irivarren: "¡PERDÓNALO!"

Edson Dávila, más conocido como Giselo, sorprendió al confesar que esperaba que Onelia Molina le diera una segunda oportunidad a Mario Irivarren tras el escándalo ocurrido en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. El pedido tomó por sorpresa a Onelia, quien no supo qué responder ante la súplica del conductor.

Esta mañana, Onelia fue invitada al programa América Hoy para una secuencia en la que se evaluaba la posibilidad de que una pareja se dé una segunda oportunidad en el amor. Sin embargo, las cosas se salieron de control cuando Giselo le pidió a la modelo que perdonara al 'guerrero'.

"Yo tengo que decir la verdad, Onelia. Soy el único que ha apoyado que tú... he apoyado a Mario. Es más, yo quería que volvieran; yo veía una relación muy bonita, he sido su seguidor, pero lamentablemente tú has sido tajante. Entonces, más no puedo pedir", indicó.