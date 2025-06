Gigi Mitre no cree que Samahara Lobatón confíe en Bryan Torres tras perdonarlo: "Si está de guardaespaldas"

Hace unos días, Samahara Lobatón declaró que estaría llevando terapia con Bryan Torres por amor hacia él y que habría dejado atrás todas sus infidelidades. Ante eso, Gigi Mitre opinó que la hija de Melissa Klug no habría perdonado realmente a su pareja y explica por qué.

Durante el programa de 'Amor y Fuego', la conductora Gigi Mitre y 'Peluchín' estuvieron comentando sobre la terapia que estaría llevando Samahara Lobatón para superar las infidelidades de Bryan Torres junto con él. Aunque en un inicio cree que la terapia puede ayudar, piensa que el cantante no cambiará.

"Que bueno que ella tenga el nivel de valoración para perdonar las barbaridades que le ha hecho y no solamente se han hecho, no solo infidelidad. Entre ellos ha habido agresiones, insultos, comportamientos callejoneros, pero si ellos dicen que la terapia los ha ayudado... Si se quiere arriesgar y darle una oportunidad, solo el tiempo lo dirá, yo no creo que el Bryan se porte bien" , expresó Mitre.

Ante esto, Rodrigo González también hablo sobre el apresuro que tuvieron la influencer y el cantante de salsa para formar su familia rápidamente. Ante esto, cuestiona que tengan otro hijo en camino cuando aún falta mucho por resolver.

Luego, Gigi afirma que Samahara no habría superado sus infidelidades, ya que desconfiaría en él: "Ella estaba de guardaespaldas, ella ha decidido perdonar y me parece válido que no saque en cara, ella lo acompaña a todos los conciertos. van a terapia, al concierto, a la iglesia, eso no significa que confías, si estas como un chicle. Finjamos que le creemos".