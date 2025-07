¿Indirecta para Onelia? Vania Bludau lanza polémico mensaje: "Si te confunde, no te ama"

Vania Bludau volvió a estar en el ojo de la tormenta tras su repentino enfrentamiento indirecto con Onelia Molina por Mario Irivarren, y un reciente comentario en sus redes sociales ha generado intriga sobre hacia quién iba dirigido, ya que ella hablaba sobre las parejas que terminan y las confusiones que existen tras una separación.

¿Vania le envió una indirecta a Onelia?

Hace unas horas, Vania abrió una caja de preguntas en su cuenta de Instagram y varios de sus seguidores le enviaron consultas, pero una de ellas destacó por sobre todas, ya que planteaba una situación muy similar a la que acaba de vivir Onelia tras separarse de Mario Irivarren por una evidente falta de respeto.

"¿Qué le dirías a una persona a la que le terminaron, pero aún dice que te ama y esa persona que te ama sale con alguien?", le consultaron a Vania.

La influencer hizo una profunda reflexión al respecto y llegó a la conclusión de que una persona no puede vivir de una ilusión, sino de hechos concretos. Además, dejó claro que la pareja de una persona debe tener sus sentimientos claros para que la relación pueda funcionar. Finalmente, recomendó no insistir con personas que no están disponibles emocionalmente.

" Si te confunde, no te ama . A veces nos aferramos a la idea de lo que podría ser, sin ver lo que realmente es. Y la verdad es simple: cuando alguien no sabe lo que quiere, lo único que hace es lastimar. Ahí no es. No insistas donde no hay claridad", respondió.

Onelia habría mandado indirecta a Onelia

Onelia ignora la mala vibra de Vania

Hace unas semanas, Onelia terminó su relación con Mario Irivarren y desde entonces se la ha visto disfrutando de la noche y con amigos. Sin embargo, una cena en la que estuvo presente el futbolista Anderson Santamaría llamó la atención de todos los medios, ya que se especuló que estaría cortejando a la arequipeña.

Rápidamente, Onelia dejó en claro que solo son amigos, pero las redes sociales empezaron a criticarla. Incluso se mencionó al futbolista en las redes sociales de Vania Bludau, asociado a Onelia, y la respuesta de Vania dejó mucho que desear. "El que le escribe a todas", dijo a modo de burla.

El comentario no pasó desapercibido para los reporteros de América Espectáculos, quienes pudieron abordar a Onelia para obtener su opinión sobre las palabras de Vania respecto a su amigo Santamaría. Sin embargo, le restó importancia.

"Vamos a seguir conversando, es mi amigo. Y no va a dejar de ser mi amigo. (¿Cómo tomas el comentario de Vania?) Ah, sí, no tengo nada que comentar. Yo creo que si alguien tiene que responder es Anderson. Yo no lo sé, es mi amigo", dijo.

De esta manera, Vania Bludau dejó en claro que no está dispuesta a tolerar relaciones confusas. Aunque no mencionó nombres, muchos creen que su mensaje sería una indirecta para Onelia Molina, reavivando así la polémica en redes sociales.