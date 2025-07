Onelia ignora los malos comentarios de Vania sobre Anderson Santamaría: "No va a dejar de ser mi amigo"

La batalla mediática entre Vania Bludau y Onelia Molina parece de nunca acabar, ya que ahora se encuentran enfrentadas por un comentario que Vania hizo sobre Anderson Santamaría, quien hace unos días fue captado saliendo a cenar con Onelia y fueron relacionados sentimentalmente.

Hace unas semanas, Onelia terminó su relación con Mario Irivarren y desde entonces se la ha visto disfrutando de la noche y con amigos. Sin embargo, una cena en la que estuvo presente el futbolista Anderson Santamaría llamó la atención de todos los medios, ya que se especuló que estaría cortejando a la arequipeña.

Rápidamente, Onelia dejó en claro que solo son amigos, pero las redes sociales empezaron a criticarla. Incluso se mencionó al futbolista en las redes sociales de Vania Bludau, asociado a Onelia, y la respuesta de Vania dejó mucho que desear. "El que le escribe a todas" , dijo a modo de burla.

El comentario no pasó desapercibido para los reporteros de América Espectáculos, quienes pudieron abordar a Onelia para obtener su opinión sobre las palabras de Vania respecto a su amigo Santamaría. Sin embargo, le restó importancia.