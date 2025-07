¿Sigue enamorada? Onelia Molina sorprende con declaraciones sobre Mario Irivarren: "Es difícil olvidar"

La modelo Onelia Molina continúa en el centro de la atención mediática desde que terminó su relación con Mario Irivarren. Aunque ha sido captada compartiendo salidas con amigos y figuras como Anderson Santamaría, una reciente entrevista dejó entrever que la influencer todavía guarda sentimientos por su expareja. Ahora, Onelia se sinceró sobre el proceso emocional que atraviesa tras su separación.

Onelia Molina acepta que aún siente algo por Mario Irivarren

Durante su participación en el programa, 'América Hoy', Janet Barboza no dudó en preguntarle a Onelia si todavía estaba enamorada de Mario Irivarren. Aunque intentó mantener la compostura, la integrante de Esto es Guerra terminó admitiendo que no ha podido olvidar por completo al chico reality.

"(¿Sigues enamorada? Porque uno no olvida de la noche a la mañana) Sí, es difícil y complicado porque fueron dos años y compartíamos todos los días, o sea, prácticamente sí convivíamos y sí, fue complicado", comentó la integrante de Esto es guerra, quien aseguró que todo es un proceso dando a entender que dicho sentimiento aún lo tiene por Mario.

Además, cuando se le preguntó si está lista para iniciar un nuevo romance o prefiere mantenerse sola por un tiempo, la modelo señaló que para intentar rehacer su vida es todavía se encuentra en proceso de sanación.

"Prefiero ahorrarme mi tiempo. Estoy saliendo, estoy conociendo, me estoy divirtiendo. Porque efectivamente, terminar una relación bonita, sana, es complicado. No voy a tapar el sol con un dedo, me costó y me cuesta todavía, por eso hay que sanar".

Onelia Molina se sinceró en vivo sobre Anderson Santamaría

Durante su participación Onelia no tuvo ningún reparo en elogiar al futbolista, indicando que le parece una persona muy caballerosa y educada. Recordemos que ambos fueron captados cenando hace unos días y, desde entonces, se desataron rumores de un posible romance o acercamiento tras su ruptura con Mario Irivarren.

"Me van a ver con él y muchas personas más. Somos amigos, es buena gente, divertido, chistoso, súper caballero. ¿Que si baila bien? No hemos tenido la oportunidad de bailar. Yo lo conocí en una discoteca en la que trabajo, pero nunca lo he visto bailar", indicó.

Edson Dávila también le preguntó si era caballero y pagaba la cuenta, a lo que Onelia afirmó que el futbolista no es de los hombres que estarían a favor del 50/50, ya que la vez que salieron a cenar pagó la cuenta de toda la mesa.

"Estábamos con varios amigos, y él pagó la cuenta de todos. Entonces yo le dije: 'Toma mi parte, yo no estoy saliendo contigo', y él me dijo: 'No te preocupes'", contó Onelia con una sonrisa en el rostro. Finalmente, la modelo dejó en claro que actualmente está dándose un tiempo para estar sola y no pretende iniciar una nueva relación tan pronto, ya que apenas hace unas semanas terminó su romance con Mario Irivarren. "Prefiero darme mi tiempo", sentenció.

La reciente entrevista de Onelia Molina evidenció que, aunque intenta mostrarse fuerte y disfrutar de su soltería, aún lidia con emociones no resueltas tras su ruptura con Mario Irivarren. Sus palabras reflejan la dificultad de cerrar ciclos cuando los vínculos han sido intensos y duraderos. Mientras los rumores sobre una posible cercanía con Anderson Santamaría siguen dando vueltas.