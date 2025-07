Padre del hijo menor de Eva Ayllón responde las acusaciones de la cantante: "Es una verdad incompleta"

Hace unos días, Magaly realizó una entrevista a Eva Ayllón donde la criolla reveló que el padre de su hijo menor Francisco no quiso reconocerlo porque no creía en su embarazo hasta que tuvo 21 años de edad y se realizó la prueba de ADN. Es así como el productor sale a contar su verdad y desmentiría a la cantante criolla.

En el programa de 'Amor y Fuego', los conductores estuvieron analizando las respuestas de Eva Ayllón en el podcast de Magaly e ingresó una llamada del padre del hijo menor de la cantante. Es así como el señor sale a declarar por primera vez.

"Lo que yo tendría que decir podría afectar la sensibilidad de mi hijo y eso es lo que no quiero", menciona y Rodrigo comenta: "Creo que para usted es incómodo aceptar la supuesta verdad de Eva Ayllón porque si no fuese verdad, usted diría 'eso no es cierto'". Es así como finalmente responde: "Por supuesto que no es cierto (las acusaciones de Eva), no es verdad, eso es lo que tengo que decir, no voy a decir las causas, ni la razón".