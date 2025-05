Darinka Ramírez sobre muestras de amor de Jefferson Farfán a Xiomy Kanashiro: "Qué bueno que se enamoró"

Darinka Ramírez volvió a pronunciarse públicamente sobre su relación con Jefferson Farfán, padre de su hija Luana. Durante un enlace con el programa 'Amor y Fuego', la joven asesora inmobiliaria no solo se refirió al vínculo que mantuvo con el exfutbolista, sino que también respondió a las recientes muestras públicas de amor entre él y su actual pareja, Xiomy Kanashiro.

Durante el enlace en vivo, Darinka fue consultada sobre si le incomodan las expresiones de amor entre Farfán y Xiomy. Sin rodeos, respondió con madurez y aseguró no tener problemas con la nueva etapa sentimental del exjugador.

Además, Ramírez también aclaró los rumores que surgieron tras un video en el que aparece descalza en una fiesta. Algunos internautas interpretaron ese gesto como una indirecta hacia Xiomy, pero ella desmintió esa versión.

"No tengo nada en contra de la chica actual. Me saqué los tacos porque estaba cansada y un amigo me enfocó. Nada más", explicó.

Durante su conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre, Darinka confirmó que en su momento sí le pidió explicaciones a Jefferson Farfán cuando fue vinculado con Delany López. Aclaró que el exdeportista le negó tener un romance con ella y aseguró que solo eran amigos.

"Olenka me lo negó cuando yo me enteré, pero de Delany yo sí le reclamé", respondió Ramírez. Lo que pasa es que siempre me dijo que era su amiga, que la conocía, pero a la vez, como me decía que no quería nada, a la vez estaba con nosotras ahí, se quedaba (en el departamento)", precisó.