Onelia Molina sobre la imágenes con Mario Irivarren en una boda: ¿Qué dijo?

El pasado fin de semana, Mario Irivarren y Onelia Molina sorprendieron al reaparecer juntos durante una boda, meses después de confirmar su separación. Las redes sociales estallaron tras difundirse imágenes que mostraban a los exchicos reality compartiendo en el mismo evento, por lo que la modelo no tardó en pronunciarse.

Durante la reciente emisión de su podcast 'Doble Sentido', Onelia Molina se llevó una gran sorpresa cuando sus compañeros, Patricio Parodi y Roxana Molina, proyectaron las imágenes del matrimonio en el que fue vista junto a Mario Irivarren. Entre risas nerviosas, gritos y evidentes gestos de incomodidad, la modelo confirmó que efectivamente ambos estuvieron en la celebración.

"¡¿Qué es eso?!", exclamó Onelia al ver las imágenes. Luego, intentando mantener la calma, admitió: "Yo fui al matrimonio y al matrimonio también fue Mario, o sea, no tengo nada que..."

Aunque intentó minimizar la situación, su reacción espontánea dejó entrever que no esperaba ser confrontada en pleno programa. Ante esto sus compañeros de podcast, bromearon al respecto y le recomendaron no dar más declaraciones.

"Mejor espera", le dijo Patricio, mientras Roxana agregaba: "No digas nada porque no se ve nada". Onelia, sin poder dejar de reírse, dejó el tema ahí... pero sus gestos dijeron más que mil palabras.

En medio del revuelo, Onelia también aprovechó su espacio en el podcast para aclarar otra polémica que la involucra. Esta vez, se refirió al famoso video donde presuntamente expresa su interés por Patricio Parodi. La modelo negó rotundamente esa versión y pidió que se mostrara el clip completo, sin edición.

"Esta pregunta no tiene absolutamente nada que ver con Pato. Era algo respecto al trago, a la situación que estábamos viviendo, si nos sentíamos borrachos (...) Yo no me acuerdo las palabras con exactitud, pero era respecto a que estábamos borrachos", afirmó Onelia.