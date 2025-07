Yahaira aconsejó a Onelia Molina tras polémica de Mario Irivarren y Vania Bludau: "Va a pasar"

Onelia Molina ha estado en medio de la polémica en los últimos meses desde la boda de Alejandra Baigorria. Ahora, está siendo involucrado con Patricio Parodi y Anderson Santamaría, pero Yahaira Plasencia cuenta que mandó un sabio consejo a la odontóloga cuando todo inició.

El podcast 'Doble Sentido' es conducido por Onelia Molina junto a dos compañeros más y tuvieron de invitada a la salsera Yahaira Plasencia. Mientras conversaban sobre su carrera musical y las polémicas que vienen sonando actualmente de la chica reality con Patricio Parodi, la artista recordó la ocasión cuando aconsejó a la odontóloga.

La 'Patrona' comenta que cuando inició la polémica de Mario Irivarren conversando con Alejandra Baigorria sobre Vania Bludau, le escribió personalmente a Onelia Molina para aconsejarle sobre que mantenga la calma y que todo irá pasando. Además, recuerda que le recomendó no hacer caso a las redes sociales ya que suelen criticar fuertemente.

"Yo le escribí a One dónde y le dije: 'One, tranquila, esto va a pasar. Te lo dice alguien que ha pasado 40 mil cosas a nivel nacional. Entonces, tú tranquila, responde con calma, esto va a pasar, tú no hagas caso'. Le recomendé a One eso, porque sé que las redes a veces son muy duras también", expresó la salsera en el programa de streaming.