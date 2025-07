Eva Ayllón padece enfermedad incurable desde hace varios años: "Me dan ataques, arritmia y taquicardia"

Eva Ayllón se encuentra en el ojo de la tormenta desde hace unos días, debido a las diferencias públicas que ha tenido con su hijo Francisco García. Sin embargo, en una reciente entrevista, la cantante criolla sorprendió al revelar que padece una enfermedad incurable con la que viene luchando desde hace varios años.

¿Qué enfermedad padece Eva Ayllón?

La intérprete de "Mal paso" estuvo en el pódcast de Kenji Fujimori y reveló que en los años 90 fue diagnosticada con depresión crónica, lo cual le ha conllevado años de terapia psicológica y psiquiátrica que le han ayudado mucho a sobrellevar su condición.

"Yo fui diagnosticada con depresión crónica y hasta hace un par de años a mí me tenían que ayudar (cuando me levantaba) porque me moría. Es horrible", indicó.

Asimismo, Eva reveló que su enfermedad no tiene cura y explicó que el origen de esta es que padece desfibrilación. Además, sufre ataques en momentos determinados, así como también arritmias y taquicardias, por lo que necesita medicación constante para controlar su angustia.

"No tiene cura, pero trato de no darle cabida, porque tú mismo te provocas eso y la mente lo agranda (...) A mí, cuando me dan esos ataques, es porque yo padezco de desfibrilación, tengo arritmia, taquicardia y mi corazón quiere seguir bailando. Estoy medicada, pero cuando me pasa, ahí entra mi angustia", agregó.

Eva Ayllón le da batalla a la depresión

A pesar de la condición que padece, la cantante criolla dijo que ha trabajado mucho para combatirla. Su entorno, muchas veces, le advirtió sobre las consecuencias, pero ella se mantuvo firme en sus proyectos y trabaja para combatir la depresión día a día.

"Yo siempre decía que era tristeza y me decían que tenía la depresión enmascarada, y dije: 'No, tengo que seguir en mis proyectos', y ahí está. Cuando quiere venir, le cierro la puerta", sentenció.

¿Por qué Eva no fue a la boda de su hijo?

En una entrevista en el podcast de Magaly Medina, la cantante criolla Eva Ayllón aseguró que sí pensó en ir a la boda de su hijo menor, Francisco García Ayllón, pero cambió de opinión cuando vio cómo la invitaron. Este fue el primer gran motivo.

"No fui invitada para entregarlo. Solamente me llegó una invitación, vía WhatsApp, una foto en la que decía que podía ir yo sola. Hace mucho tiempo que yo no voy sola por las calles, menos para viajar hasta Chincha", contó muy afectada.

Pero eso no fue todo. La artista también reveló que le pidieron ir sola, dejando fuera a su amiga Natalia Málaga, con quien su hijo está enfrentado por un juicio.

Es así que, Eva Ayllón enfrenta la depresión crónica y problemas cardíacos con entereza, mientras lidia con tensiones familiares. Aunque pensó asistir a la boda de su hijo Francisco, decidió no ir tras recibir una invitación fría y condicionada, incluso prohibiéndole llevar a su amiga Natalia Málaga, enemistada con su hijo.