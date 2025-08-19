Milett Figueroa feliz por su debut en telenovela y revela la reacción de Marcelo Tinelli: "Siempre me apoya"

Milett Figueroa volvió a la televisión peruana con un papel en la telenovela 'Eres mi sangre'. La modelo y actriz, que desde hace meses reside en Argentina junto a su pareja Marcelo Tinelli, se encuentra en Lima grabando para esta producción y no dudó en compartir cómo tomó el conductor argentino la noticia de su regreso a la actuación.

Marcelo Tinelli celebra el regreso artístico de Milett

En una entrevista con América Entretenimiento, Milett Figueroa confesó que Marcelo Tinelli recibió con entusiasmo la noticia de su participación en la exitosa producción. Según contó, el conductor argentino siempre la apoya en su carrera y la motiva a seguir creciendo en lo que más le apasiona: la actuación.

"Él feliz de la vida. Se alegra mucho de mi trabajo, de las oportunidades que tengo, sabe cuánto me encanta actuar, así que se alegró muchísimo. Siempre está acompañándome a pesar de la distancia. Él siempre me da la libertad de ser yo en cuanto a mi trabajo. Si hay alguna sugerencia, porque yo le pido, pero normalmente trata de no meterse en mi trabajo, siempre me apoya mucho y respeta lo que hago, sabe que lo tomo en serio", comentó la modelo.

Respecto a las críticas que empezaron a circular tras sus primeras escenas en pantalla, Milett aseguró que prefiere enfocarse en lo positivo y en los buenos comentarios que recibe.

"Yo me concentro siempre en lo positivo porque eso es lo que me importa. La mayoría son comentarios positivos, afortunadamente no he leído nada malo últimamente, así que nada, agradecida con la gente", expresó la actriz, restando importancia a las opiniones negativas.

Milett Figueroa habla de su debut en la novela 'Eres Mi Sangre' pic.twitter.com/N310pKsQY2 — VAMN (@VictorAlfr33625) August 19, 2025

¿Madre de Milett confirma su participación en 'Los Tinelli'?

En el programa 'Amor y Fuego', Doña Martha estuvo presente para conversar sobre la relación de su hija Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. Luego, fue consultada sobre su participación en la serie 'Los Tinelli', ya que medios argentinos afirman que ya fue contactada por Amazon. Es así como los conductores Rodrigo y Gigi le preguntaron directamente, esto respondió.

"Yo no tengo ningún permiso todavía, no dije nada, lo dijeron ellos. Hay que dicen 'a la puerta del horno, se quema el pan' (ahora todo va bien en popa) gracias al señor, va bien", expresó.

Aunque no lo confirma oficialmente todavía, Gigi Mitre le pregunta si tendrá un papel en específico o le permitirán actuar de manera libre. Ante esto, vuelve a comentar que no puede decir nada, pero en un reality show suele tener una estructura que deberán seguir.

"Doña Martha la van a ver en Argentina, Uruguay y Perú (...) ¿Usted va a tener un papel o va ser como quiera?", le preguntan, y Doña Martha responde: "Yo no puedo decir nada todavía, pero espero que ya salga. Un reality es un show, es de tu vida diario claro, cosas que se pueden hacer como show que deben tener una estructura. Es como las Kardashian, no todo va a ser cierto".



El regreso de Milett Figueroa a la televisión peruana con 'Eres mi sangre' marca un nuevo capítulo en su carrera artística, en medio de los elogios y el respaldo de Marcelo Tinelli. Mientras tanto, su madre alimenta la expectativa sobre una posible aparición en Los Tinelli, un proyecto que podría llevar a la familia Figueroa-Valcárcel a las pantallas internacionales.