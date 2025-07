Flor Ortola tras 'nariz con nariz' entre Onelia Molina y Mario Irivarren: "Me produce vergüenza"

En el último programa de 'Esto es Guerra' llamó la atención cuando Onelia Molina y Mario Irivarren tuvieron que cumplir un reto donde estuvieron muy cerca físicamente. Ante esto, Flor Ortola opinó sobre esta situación de la expareja y expreso que siente vergüenza por ellos.

Flor Ortola sobre Mario Irivarren y Onelia Molina

Como se recuerda, Flor Ortola es una amiga muy cercana de Alejandra Baigorria y Vania Bludau, que antes ha declarado sobre lo sucedido en la boda de la empresaria de Gamarra. Ahora, se hizo presente en el programa de 'Amor y Fuego' para opinar sobre el acercamiento de Onelia Molina y Mario Irivarren en el reto de 'nariz con nariz' en 'Esto es Guerra'.

"Nunca terminaron el vínculo, siguieron hablando eso está claro. Yo tengo que ser muy honesta, yo veo eso y me produce vergüenza, me da pena la parte de Mario. Yo le creo mucho cuando dice que no quiere hablar de su vida privada, no le gusta escarbar y luego, se presta a esto. Después de todo lo que hizo ella porque está muy bien, estaba soltera, pero volviendo a 'naricita con naricita'", expresó la amiga de Baigorria.

Así mismo, dejó en claro que para la producción de 'EEG' no puede obligarte a realizar estas acciones o retos, como a ella con Patricio Parodi, pero cabe la posibilidad que después no te llamen porque no seguirías con el juego que quieren hacer en vivo.

"Nadie te dice nada, pero obviamente si no te prestas para las cosas que ellos proponen llega un momento donde no le sirves, pero yo veo a Mario bastante posicionado", agregó la joven.

¿Tiene amistad con Onelia?

Como se recuerda, Flor Ortola ha descartado querer tener una amistad con Onelia Molina desde hace mucho y que es más cercana a Alejandra Baigorria con Vania Bludau. Es así cuando hubo la polémica conversación de la empresaria con Mario Irivarren, ella salió a defender a su amiga. Además, cada vez que puede arremete contra la joven odontóloga afirmando que estaría realizando el papel de víctima tras ese escándalo tras la boda.

Ahora, Flor Ortola ha salido nuevamente ante las cámaras para opinar sobre Onelia Molina con Mario Irivarren. Afirmó sentir vergüenza por el chico reality, pero no por la odontóloga. Por su parte, cree que Irivarren habría terminado antes con ella y seguiría aún enamorada o sintiendo algo por la 'calavera coqueta'.