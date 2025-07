Madre de Milett habla del supuesto cierre de la productora de Marcelo Tinelli: "No conocen la historia"

Hace unos días, un periodista de un medio argentino salió a afirmar que la productora de Marcelo Tinelli habría cerrado e incluso, debería a varios artistas y trabajadores. Es así como Doña Martha, madre de Milett Figueroa, reveló sobre la realidad de esta información.

En el programa de 'Amor y Fuego', la madre de Milett Figueroa se hizo presente para salir a defender a su hija, pero también a responder sobre algunas preguntas de su yerno Marcelo Tinelli. Es así como Doña Martha revela que no es cierto el cierre de la productora de Tinelli, sino que fue una reestructuración donde varios artistas fueron despedidos.

"Yo no tengo ninguna libertad o pecaría de falta de respeto para hablar sobre la empresa de Marcelo porque es algo grande, una empresa inmensa donde no solamente está él, sino accionistas. La gente no conoce la historia, su patrimonio personal es suyo con más de 40 años de trabajo que logró 50 mil cosas con 1000 puntos. Eso no tiene nada que ver que no paga, la gente habla, siempre hay detractores que hablan" , expresó.

Así mismo, comenta que el periodista que reveló esta información es el mismo que ha estado inventado información falsa de su hija Milett y su yerno. Por ello, afirma que no le hagan caso porque habla sin tener una información verificada.

Durante la entrevista, Doña Martha también opinó sobre las declaraciones de Bruno Agostini y el argentino Pablo Heredia. Es así como deja en claro que si pasó algo entre ellos y su hija, ella nunca se enteró porque nunca los conoció.

"Jamás los he visto, esto sucedió cuando mi hija tenía 18, 19 o 10 años, o sea hace mucho, toda la vida vivió conmigo (no la dejaba pasar a otros). En la época donde supuestamente sucedieron estas cosas, yo jamás he permitido eso. Si ella lo ha hecho cuando yo no estaba o no me he dado cuenta no niego ni afirmo nada", agrega.