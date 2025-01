Rebeca Escribens revela incidente con Yaco Eskenazi: "Apestaba horrible"

La popular conductora de televisión, Rebeca Escribens, siempre se ha caracterizado siempre por su peculiar forma de presentar los espectáculos y su sentido del humor. No cabe duda, que Escribens sabe cómo hacernos reír y esta vez no fue la excepción, la conductora no perdió la oportunidad para dejarnos un gracioso momento.

Rebeca Escribens revela incómodo momento con Yaco Eskenazi

Rebeca Escribens volvió a sacar carcajadas a su audiencia con una hilarante anécdota que protagonizó junto a Yaco Eskenazi. Durante la emisión de "América Espectáculos", la presentadora contó que vivió un momento inesperado mientras entrevistaba al elenco del show "Hombres a la Plancha"

"Se echó un perfume que apestaba horrible, horrible", comentó entre risas, Sus declaraciones no tardaron en generar risas en el set, convirtiéndose en tendencia en redes sociales.

Aprovechando el momento, Escribens hizo una autocrítica y pidió disculpas a sus compañeros Ximena Dávila y Bruno Bernal por haber hablado demasiado en la entrevista del pasado 21 de enero. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la manera en que describió su experiencia con el perfume del esposo de Natalie Vértiz.

La actriz y conductora explicó que la fragancia que usó Eskenazi, aparentemente diseñada para eventos nocturnos, no era la más apropiada para una actividad matutina.

"Ese perfume que se usa de noche en el día me dejó mareada todo el día", confesó con humor.

Rebeca Escribens habla del perfume de Yaco Eskenazi pic.twitter.com/fg3BLBQruk — Victor Alfredo Moscoso Navarro (@VictorAlfr33625) January 23, 2025

El divertido relato de Rebeca Escribens no solo mostró su espontaneidad y carisma, sino que también dejó a Yaco Eskenazi como protagonista de un momento inesperado que se volvió viral.

Gino Assereto estaría en nuevo romance

Durante su reciente visita en el programa "América Espectáculos" Gino Assereto y Yaco Eskenazi participaron para promocionar su próximo espectáculo musical "Hombres a la Plancha". En medio de la conversación, Assereto sorprendió a todos con su revelación sobre si estaría nuevamente enamorado

"Estoy viviendo un presente muy bonito en todas las facetas de mi vida", confesó Assereto, quien fue salvado por sus compañeros a la pregunta

Estas declaraciones han generado gran expectativa sobre lo que ocurrirá en "Hombres a la Plancha". Más allá del espectáculo musical, el elenco promete compartir anécdotas inéditas y confesiones que sin duda darán mucho de qué hablar.

Con estas divertidas revelaciones, tanto Rebeca Escribens como Gino Assereto lograron captar la atención del público, aumentando la curiosidad sobre el espectáculo y dejando abierta la incógnita sobre qué secretos podrían salir a la luz en el esperado evento.