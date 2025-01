Mauro Icardi confirman su relación con la China Suárez y encienden las redes sociales

En medio de su tumultuoso divorcio con Wanda Nara, Mauro Icardi ha decidido apostar nuevamente al amor. Tras meses de rumores sobre su relación con la China Suárez, finalmente la pareja puso fin a las especulaciones y oficializó su romance con un emotivo post en las redes sociales, el cual rápidamente generó una avalancha de reacciones en el mundo del espectáculo.

El futbolista comenzó a mostrar su vínculo con la actriz a través de algunas historias en Instagram, en las que la China se muestra compartiendo momentos con las hijas que Icardi tiene con Wanda, Isabella y Francesca. Sin embargo, fue un paso más allá al publicar una serie de imágenes en su perfil oficial, que cuenta con más de 13 millones de seguidores. En estas fotos, la pareja aparece muy unida, abrazada y sonriente, mostrando la complicidad de su relación.

Acompañando las imágenes, Icardi dedicó unas palabras llenas de romanticismo. Las fotos fueron tomadas en la casa de Icardi en Nordelta, Buenos Aires, el lugar donde, tiempo atrás, había planeado vivir con Wanda cuando se retirara del fútbol.

La confirmación del romance entre Mauro Icardi y la China Suárez no pasó desapercibida para los fanáticos ni para sus colegas del mundo del espectáculo. Las redes sociales estallaron con comentarios, y varias figuras públicas mostraron su apoyo a la pareja. Entre los mensajes más destacados estuvo el de Graciela Alfano, quien publicó una serie de corazones rojos en los comentarios, a lo que la China respondió con un emotivo "te amo", dejando ver la buena relación entre ambas.

La noticia ha causado tanta relevancia a nivel global que, incluso creadores de contenido peruano, como el influencer, Ric La Torre no dudaron en reaccionar.

"No, no, no, Mauro Icardi y la China Suárez juntos y confirmando relación. Me voy al pasto. Alguien piense en Wanda y la casa de sus sueños y todo", escribió el tiktoker, dejando claro que la noticia también generó un gran revuelo fuera de Argentina.