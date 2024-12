Magaly Medina muestra que prensa argentina la ama por destruir a Renato Rossini Jr.: "Un NN"

Magaly Medina, volvió a ser el centro de atención tras sus duros comentarios hacia Renato Rossini Jr., hijo del conocido actor Renato Rossini. En su programa "Magaly TV La Firme", Magaly destacó los elogios que recibió de la prensa argentina y reafirmó su influencia en el mundo del espectáculo, tras destruir al chico reality.

La conductora antes de hablar de Renato Rossini Jr, mencionó lo dicho por Christian Zuárez. Este había mencionado que Magaly era una "desconocida" en Argentina. Sin embargo, Magaly mostró cómo la prensa argentina la elogió y la reconoció en un reciente programa.

"Dicen que en Argentina no me conocen según Christian Zuárez, yo soy una desconocida, una NN, casi casi como Renato Rossini Jr." , dijo Magaly en su programa, haciendo un juego de palabras para resaltar la falta de reconocimiento de ambos en Argentina.

En un clip mostrado por los argentinos, Ángel de Brito, uno de los conductores del programa LAM, hacía referencia a cómo Magaly había destruido a Rossini Jr. con sus comentarios.

"Lo que no esperábamos es que nuestra amiga Magaly, la enemiga número 1 de Milett, lo destruya" , afirmó De Brito, mientras su compañero, Pepe Ochoa, exclamaba: "¡Magaly te amamos!" y De Brito añadía: "¡Magaly, te amo, sos mi ídola!"

En la misma grabación, Magaly hacía un análisis de la figura de Renato Rossini Jr. y lo que, según ella, lo hacía famoso. Según la conductora, Renato Rossini Jr. no era conocido por su brillantez ni sus neuronas, sino por exhibir sus músculos, descalificando al joven por su falta de logros más allá de su físico.

Cuando Magaly Medina vio el extracto de LAM en su propio programa, no tardó en responder y aclarar su postura de por qué le dedicó minutos de "Magaly TV La Firme" a Rossini Jr..

"Le dedicamos dos segundos, porque últimamente estamos terminando el año. Ya no hay nada de qué hablar, mi querido Ángel de Brito, como tú comprenderás, que también haces periodismo. Ya estamos terminando el año, la gente está pensando en otros problemas, y ya no está pensando en ver TV" , comentó, defendiendo su derecho a opinar sobre lo que se muestra en los medios.

Además, Magaly comparó a Rossini Jr. con Nicola Porcella, exintegrante de programas internacionales que se ganó la simpatía del público mexicano.

"Yo dije: 'Por lo menos tratará de hacer un papel más o menos digno como el que hizo Nicola Porcella en el programa de México, que terminó ganándose los corazones de los mexicanos'. Pero no, este no le llega ni a los talones a Nicola", concluyó, dejando claro que no tenía dudas sobre su opinión.