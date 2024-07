Yaco Eskenazi comparte romántico momento con Natalie Vértiz tras ganar 'EGCF': "Mi chef favorito"

Yaco Eskenazi, ganador de la octava temporada de El Gran Chef Famosos, se reunió con su esposa, Natalie Vértiz, tras la gran controversia que surgió por aparecer sin compañía durante la final del reality gastronómico. En el video, el exguerrero decidió preparar para su familia uno de los platos que aprendió durante su participación en el programa.

Cabe resaltar que Eskenazi ya aclaró los motivos por los que no estuvo acompañado de sus seres queridos durante la final del reality culinario. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Tras su ausencia en la final de El Gran Chef Famosos, Natalie Vértiz decidió compartir con su pareja participando en el video gastronómico de Yaco Eskenazi, llamado 'Yacomimos'. En el video, preparó unas bombas de pollo con arroz a las finas hierbas, un platillo que aprendió durante el reality gastronómico.

En el video se observa como el ex chico reality se desenvuelve con bastante facilidad en la cocina y termina preparando el platillo sin tantas complicaciones: "Mira cómo lo hago yo, es que estoy acostumbrado a un ritmo culinario rápido", se le escucha decir en el video.

Luego de preparar el platillo, la ex Miss Perú se rindió en elogios para su esposo: "Te juro que nunca había comido un arroz tan rico en mi vida. Te felicito, mi amor, eres todo un chef, me encantó", se le escucha decir con una clara emoción.

En su visita a Arriba Mi Gente, Yaco Eskenazi demostró sus habilidades culinarias preparando un delicioso platillo para todos los presentes, mientras respondía a las preguntas de los conductores sobre su reciente victoria en El Gran Chef Famosos. Aprovechando la ocasión, explicó la ausencia de su familia y reveló lo que ocurrió.

"Quiero aclarar algo. El que no haya venido a ningún familiar mío el día de la final, ha sido responsabilidad mía. Yo no quería que venga nadie, como ustedes saben, mi esposa trabaja en otro canal, no le iban a dar permiso (...) Así son las reglas del juego" , comentó en un primer momento defendiendo a Natalie Vértiz y prosiguió.

"También me preguntan por qué no vino mi mamá, a ella no le gusta las apariciones en la tele, no le iba a pedir a la nana que traiga a mis hijos, no iba a estar parado solo con mi hermana. Además, es un momento que es bien estresante, bien difícil, yo quería estar tranquilo", reveló sin dudas Yaco Eskenazi.