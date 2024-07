Samatha Batallanos advierte a Jonathan Maicelo tras reconciliación: "Al primer grito me regreso"

En medio del avant premiere del American Cirus, Samantha Batallanos llegó de la mano con Jonathan Maicelo. A pesar de las críticas, la modelo confirmó su reconciliación con el boxeador, a quien había denunciado por violencia física y psicológica meses atrás.

No obstante, en una reciente entrevista para un medio local, la modelo dejó en claro que perdonó a Jonathan Maicelo luego del polémico momento que vivieron tras su separación. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Tras confirmas su reconciliación con el boxeador Jonathan Maicelo, la modelo Samantha Batallanos brindó detalles sobre esta decisión que ha ocasionado un ola de críticas en redes sociales y programas de televisión. Sin embargo, Batallanos reveló que ya superó este controversial momento y perdonó al deportista.

De igual forma, reveló que ambos se encuentra yendo a terapia con el fin de superar completamente los problemas del pasado. En esa línea, agradeció el apoyo que le brindaron sus seguidores cuando presentó la denuncia contra el boxeador Jonathan Maicelo.

"Así es, no somos la primera pareja que tiene peleas. Agradezco a las personas que me apoyaron, pero a veces las cosas pasan así, en este momento he decidido seguir viéndolo, no sé qué va a pasar", acotó.