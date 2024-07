Jorge Fossati habló con Paolo Guerrero sobre conflicto con la UCV: "Me preocupa"

El entrenador de la selección peruana, Jorge Fossati, habló sobre la situación de Paolo Guerrero y su conflicto con el Club Universidad César Vallejo (UCV). En una conferencia de prensa, Fossati reveló que tuvo una conversación privada con el delantero.

Jorge Fossati, el técnico de la selección peruana, conversó con Paolo Guerrero sobre su conflicto con la UCV. El entrenador comentó que Guerrero le explicó su versión de los hechos sobre el problema con UCV, pero no quiso compartir detalles específicos sobre lo que discutieron.

"Me preocupa todo aquel posible convocado que no esté en actividad en un club, el caso de Paolo es notorio. Yo he hablado con él y tengo su versión de los hechos, no soy quien para transmitirla públicamente", dijo Fossati desde la Videna.